Вторжение начинается: В Ливане сняли на камеру НЛО низко над Землёй

Сегодня, 07:00

Похоже пришельцы планируют захватить Голубую планету, поэтому и высылают сюда «лазутчиков», которые уже даже не скрываются от людей.

На Ближнем Востоке астроном-любитель заметил в небе низко над Землёй загадочный НЛО. На камеру НЛО сняли в Ливане, точнее в столице страны – Бейруте. Пока фотограф фиксировал объект, тот завис над Землёй. Создалось впечатление, что НЛО совершенно безразлично, как люди реагируют на него. Ранее неоднократно уфологи рассказывали о желании инопланетян захватить Землю ради полезных ископаемых и прочих ресурсов. Официальная наука отрицает факт того, что инопланетное вторжение начинается, но у конспирологов есть собственное мнение не этот счёт. Они говорят, что политики умышленно скрывают информацию об общении с пришельцами, дабы не пугать людей. Некоторые убеждены, инопланетяне договорились с «сильными мира сего» и те умышленно не распространяют данные о нашествии, поскольку им пообещали спасение.

Автор ролика разместил видео с НЛО на YouTube. Глядя на публикацию и вспомнив рассказы исследователей космоса, можно предположить, что вторжение уже начинается. На видео НЛО ведёт себя по меньшей мере странно. Обычно объекты подобного рода исчезают в течение нескольких секунд, максимум минуты. В данном видео летательный аппарат просто завис низко над Землёй и позволил себя снять на камеру. Такое поведение нетипично для НЛО.

В социальных сетях появились комментарии пользователей относительно этой публикации. Многие думают, что автор ролика специально смонтировал видео ради устрашения людей и на самом деле запечатлён не корабль пришельцев, а посторонний предмет.