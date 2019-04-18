В NASA готовятся защищаться от библейского метеорита: Нибиру отправила на Землю капсулу с «ядовитой водой»

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Ядовитая «библейская капсула» инопланетян может отравить всю воду и уничтожить планету, указывается в книге Иоанна Богослова. NASA готовится к последствиям, и планирует провести учение по защите Земли. Сейчас известны семь крупных метеоритов, угрожающих человечеству в ближайшие 10-15 лет.

В последнее время небеса кажутся всё более небезопасными. Регулярно из разных уголков земного шара приходят свидетельства о странных летающих объектах и падающих небесных телах. Не так давно жители Красноярска могли собственными глазами увидеть падение астероида, а теперь ошеломительные кадры пришли из Соединённых Штатов. Огромный зелёный светящийся шар пронёсся сразу над несколькими восточными штатами страны. Учёные предположили, что это был магниевый метеорит.

Некоторые астрономы посвятили всю свою жизнь изучению метеоритов, проходящих в опасной близости к Земле. По данным исследователей, таких астероидов известно около десяти. Все они имеют слишком крупные размеры, что делает их смертельно опасными для человечества. Астрономы видят вероятность, что хотя бы один из них может упасть на нашу планету. Через несколько недель в столице США пройдёт научная конференция, где будут обсуждаться вопросы безопасности Земли от космической угрозы. На ней будет рассмотрена возможность провести силами NASA масштабное учение по обезвреживанию «условных» метеоров, падающих на планету.

Уфологи уверены, что в американском космическом агентстве готовятся к вероятной атаке на Землю со стороны пришельцев. Ряд североамериканских конспирологов считают открытый конфликт с инопланетянами глупостью. Они склоняются к тому, что пришельцы, возможно имеющие отношение к Нибиру, уничтожат всё живое на земном шаре благодаря бомбам. «Это будут огромные контейнеры, внешне напоминающие астероид. Внутри они будут начинены внушительным количеством ядовитых веществ и агрессивных щелочей», - рассказал один уфолог из Канады. По его словам, ударение такой бомбы о земную поверхность освободит содержимое, что приведёт к отравлению мирового океана и атмосферы. Конспиролог не исключает, что Нибиру уже давно отправила капсулу с «ядовитой водой». Похожая ситуация описана в Библии, в «Откровении Иоанна Богослова». Именно эта книга рассказывает об Апокалипсисе. «Упала с неба большая звезда и воды стали полынью. И многие люди умерли от этих вод, которые стали горьки», - говорится в последней книге Библии. Возможно, что наша судьба зависит от того, насколько учёные готовы защищаться от библейского метеорита.