Библейское пророчество о конце света: Астронавты МКС засняли «флот драконов» с Нибиру в опасной близости к Земле

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Телескопы засняли полёт предполагаемого дракона в сопровождении нескольких более мелких особей. Уфологи считают, что объекты направляются к Земле со стороны Солнца. Жители Ленобласти уже заметили планету Х, опубликовав снимки в Сети, заявили альтернативные учёные.

Астронавты, работающие на МКС, прислали в NASA снимки солнечных лучей, прошедшие специальную фильтрацию. При детальном рассмотрении фотографий, специалисты обнаружили несколько неопознанных объектов, напоминающих по форме силуэта драконов. Уфологи сообщили, что подобные драконы попадают на кадры не первый раз. По их мнению, данные НЛО напрямую связаны с враждебной планетой Нибиру, являясь её основной военной силой. Конспирологи предположили, что эти драконы в ближайшее время войдут в атмосферу Земли. Несколько недель назад, первый дракон аннунаков попал на снимки очевидцев в небе над Санкт-Петербургом. Уфологи уверены, что в течение недели «флот драконов» с Нибиру можно будет наблюдать невооруженным глазом в любой точке планеты. Пришельцы перешли к активным действиям, поэтому никого не будут стесняться.

Ежедневно от жителей Земли поступают фотографии, на которых видно странный силуэт планеты, имеющий синий оттенок. По словам уфологов, это и есть загадочная планета X, будоражащая человеческие умы несколько тысячелетий. Рассмотрев снимки, конспирологи обратили внимание, что силуэт постоянно находится возле Солнца. Именно такое расположение, по данным уфологов, имеет планета Нибиру. Россия занимает лидирующую позицию по количеству фотографий данного космического тела. Как сообщает «ВладТайм», многие конспирологи прогнозируют человечеству «кровавую» Пасху, так как считают, что именно на этот праздник планируется главный удар аннунаков. Кстати, некоторые эксперты заметили, что в христианском пророчестве о конце света значится дракон со свитой. В Библии говорится, что дракон Апокалипсиса придёт, чтобы уничтожить мир. Отряд драконов в опасной близости к Земле, очень подозрительно напоминает данное библейское пророчество.