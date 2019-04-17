Следующие после Франции: В небе над Финляндией замечена планета Нибиру

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Пришельцы Нибиру не успокаиваются после уничтожения Собора Парижской Богоматери в Париже и угрожают Европейским странам дальше. Уфологи раскрыли планы рептилоидов.

После недавнего обнаружения специалистами NASA планеты схожей с Землей под названием HD 21749c уфологами было выдвинуто предположение о том, что это и есть легендарная Нибиру.

Вскоре после этого в Париже случился пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам), который уже окрестили пожаром века за нанесенный им ущерб историческому наследию Франции.

Уфологами делались предположения, что это может быть связанно с боязнью аннунаков с Нибиру быть обнаруженными и что поджог католической святыни не что иное как угроза.

И вот сегодня получено официальное подтверждение правдивости данных умозаключений.

Продолжение... Тайна третьей планеты: Астрономы наконец-то обнаружили Нибиру Нибиру удалось обнаружить благодаря телескопу TESS. Он же и определил, что условия жизни у инопланетян более суровые чем на Земле. В небе над Финляндией 17 апреля 2019 года в 15:15 по местному времени замечена и фото-зафиксирована планета Нибиру. Пришельцы явно планируют очередную атаку на Землюи их выбором, по мнению уфологов, может стать деревня Санта Клауса в Рованиеми. Так как прообразом Санта Клаус является Николай Чудотворец то можно смело утверждать – пришельцы нацелились на религиозные и народные ценности европейских стран.

Альтернативные ученые считают, что пришельцы не остановятся на достигнутом и будут продолжать свое разрушительное действие и дальше.