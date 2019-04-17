Китай готовится к колонизации Марса: В пустыне Гоби построили симулятор марсианской колонии

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База «Марс-1» создана для обучения китайских подростков сложностям жизни на других планетах. Власти Китая планируют проводить массовое обучение детей школьного возраста.

В центре китайской пустыни Гоби расположен симулятор марсианской базы, но вместо опытных пилотов, готовящихся для полета на красную планету там находятся подростки.

База «Марс-1» открылась недавно с целью ознакомления подростков с особенностями жизни на Марсе. Открытие объекта на фоне стремительного прогресса Китая на фоне космической гонки вооружений, заставляет задуматься о далеко идущих планах китайцев по подготовке своих граждан к колонизации других планет. Куполообразная база содержит в себе девять модулей различного применения (столовая, жилые помещения, диспетчерский пункт, теплица и прочее).

База построена компанией C-Space. ЕЕ стоимость составляет 50 миллионов юаней (7,5 миллионов долларов) и построена при поддержке Центра астронавтов Китая и Центра межконтинентальной связи Китая.

Подростки, одетые в спортивные костюмы, стилизованные под скафандры, в рамках научных экспериментов отправляются в походы по пустыне и исследуют пещеры, напоминающие своим строением марсианские. Ближайший от базы город Цзиньчан расположен на расстоянии равном примерно 40 километров.

В дальнейшем на территории базы планируется открытие учебной школы для подростков и тематический отель для туристов.

Проект подвергается критике со стороны Цзяо Вейсиня, профессора Школы наук о Земле и космосе (Пекин). Профессор считает, что территория пустыни мало соответствует враждебной обстановке красной планеты, а выбор направления туризма и вовсе необоснованным для научной серьезности проекта.

Китай вкладывает в свою космическую программу миллиарды долларов, планируя к 2022 году основать свою космическую станцию с экипажем.