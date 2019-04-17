Тайна третьей планеты: Астрономы наконец-то обнаружили Нибиру

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Нибиру удалось обнаружить благодаря телескопу TESS. Он же и определил, что условия жизни у инопланетян более суровые чем на Земле.

Телескоп TESS NASA, который работает около года и предназначен для нахождения новых планет, обнаружил планету по размерам схожую с Землёй. Однако находится она за пределами Солнечной системы.

Эта планета размером почти как Земля, а вращается она вокруг звезды, которая составляет примерно 70% от Солнца.

Планета обладает непростой звёздной системой, вернее сказать двойной. Выходит, что в её центре две звезды, которые вращаются друг вокруг друга.

Астрономы назвали её HD 21749c. Год на ней длится меньше 7-8 земных дней, что и говорит о том, что она очень близка к звезде.

Климат на ней суровый и неприветливый. Учёные предположили, что её поверхность раскалена и составляет около 427 градусов по Цельсию.

NASA считает, что это не та планета, на которой моно найти жизнь, и продолжает искать другие, которые имеют более благоприятный климат.

Но альтернативные учёные уверены, что астрономы наконец-то обнаружили известную всем Нибиру и тайна третьей планеты будет раскрыта.

До этого у уфологов были предположения, что аннунаки с Нибиру могут жить в условиях совсем непохожих на земные, но они представить не могли эти условия настолько суровые.

Это первая звёздная система, в которой удалось обнаружить нормальные планеты. HD 21749c и ее звезда не так уж далеко. Считается, что она находится всего в 54 световых годах, это означает, что раскаленную планету можно и нужно изучить более подробно. Уфологи уверены, что в скором времени на ней удастся найти признаки жизни наших инопланетных друзей.