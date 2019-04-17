Слова Нострадамуса о «кровавой Пасхе» сбываются: Нависшая над Подмосковьем Нибиру устроила военное вторжение пришельцев

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Нострадамус предсказал в 2019 году космическую войну. Вторжение НЛО уже началась с пожара в Нотр-Дам де Пари. Высадка инопланетного десанта в США попала на видео, а недавно в небе над Россией запечатлели голубую планету Х. Пришельцы даже не скрываются от фотокамер землян.

Французский астролог Нострадамус известен своими правдивыми предсказаниями. Его считают одним из самых точных пророков за всю историю существование человечества.

В 2019 году астролог прогнозировал начало 3 Мировой войны. Он писал, что большая война начнётся во Франции. Затем перейдёт в Европу, она будет очень страшной, длинной и продлится 27 лет.

Французские уфологи смогли верно расшифровать предсказания великого пророка, оказалось, что речь шла именно о войне с Нибиру.

Слова Нострадамуса сбываются. 15 апреля пришельцы атаковали Собор Парижской Богоматери, решив ударить по самому больному.

Известно, что Нотр-Дам де Пари являлся визитной карточкой Парижа и символов Франции. Эта новость взбудоражила весь мир, люди плакали, смотря на горящую памятку истории. Однако альтернативные учёные считают, что это не самое страшное, что может произойти с землянами, и человечество может исчезнуть уже на Пасху из-за вторжения инопланетян.

Первые признаки высадки пришельцев на Земле были замечены несколько дней назад в США в штате Нью-Мексико. Уфологи смогли зафиксировать пришельца которые при виде камеры отворачивал голову, через время он исчез. Однако, увидев людей, они не стали убегать. Конспирологи считают, что инопланетяне уже не бояться людей, ведь скоро Земля будет принадлежать им.

А последние кадры, сделанные сегодня просто «добили» альтернативных учёных. Россияне опубликовали в Сети снимок, на котором чётко видно НЛО голубого цвета находящееся рядом с Солнцем. Приглядевшись лучше уфологи смогли разглядеть на фото Нибиру.

Слова пророка о «кровавой Пасхе» начали сбываться и нависшая над Подмосковьем Нибиру уже устроила военное вторжение пришельцев. Доказательством этому могут быть видео с инопланетянами и фото планеты Х, которую уже видно в небе невооружённым глазом. Этот высадившийся десант через 9 дней уничтожит Землю. Так, по крайне мере, считают российские и иностранные конспирологи, ссылаясь на пророчества Нострадамуса.

По словам специалистов, скоро пришельцы с Нибиру перестанут скрываться и начнут открытую войну с человечеством, а пока они стягивают на Землю свою армию. Уфологи уверены, что Пасха станет окончательной и последней датой, когда начнётся противостояние с планетой Х, ведь пришельцы уже не стесняются камер, а Нибиру видно невооружённым глазом.

Как бы то ни было, однако официальная наука подобные теории полностью отрицает, как и наличие пришельцев. В любом случае, окончательно о предполагаемом апокалипсисе на «кровавую Пасху» и о вторжении Нибиру станет известно позже. Пока же уфологи продолжают убеждать в своей правоте, апеллируя предсказаниями Нострадамуса.