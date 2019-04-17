Неизвестный объект оказался кораблём цифалоподов: Учёные доказали существование других галактик

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Метеор, повредивший атмосферу Земли, обошёл гравитационное притяжение Солнца. Учёные полагают, что он прилетел сюда из другой галактики.

Это доказали в своём исследовании учёные из Гарвардского университета, которые изучали на протяжении длительного времени каталог метеорных воздействий. Им удалось узнать, что огненный шар 2014 года, который летел к Земле со скоростью около 60 километров в секунду, смог «пройти» мимо Солнца.

Вычислив траекторию орбиты метеора на основе его скорости, гарвардские учёные Сирадж и Лоеб пришли к выводу: объект никак не был связан с Солнцем. Более того, ему удалось «проскочить» прямо через гравитационное притяжение огромной звезды. И это свидетельствует о том, что такое возможно в случае появления метеора из-за пределов нашей Солнечной системы.

На самом деле траектория метеора оказалась очень удачной, поскольку он прошёл максимально безболезненно для поверхности Земли и человечества. Тут имеет большое значение то, что размер объекта был сравнительно небольшим в диаметре он не превышал метра. Вследствие этого задел только атмосферный слой планеты.

На нашей памяти небесное тело «Оумуамуа» было первым межзвёздным объектом, которое удалось обнаружить учёным в 2017 году. И всё же это не является подтверждением того, что он был первым в истории Земли. Например, этот метеор, совершив полёт на протяжении нескольких десятков тысячелетий в конце концов выйдет из нашей галактики.

Нельзя быть уверенным в том, куда он в итоге попадёт, но стоит предположить: если неизвестный объект до этого находился за пределами нашей Солнечной системы, то существование других галактик не кажется чем-то абсурдным. Более того, вполне логично полагать, что во Вселенной их большое количество.