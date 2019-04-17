Неизвестный объект оказался кораблём цифалоподов: Учёные доказали существование других галактик

Метеор, повредивший атмосферу Земли, обошёл гравитационное притяжение Солнца. Учёные полагают, что он прилетел сюда из другой галактики.
Это доказали в своём исследовании учёные из Гарвардского университета, которые изучали на протяжении длительного времени каталог метеорных воздействий. Им удалось узнать, что огненный шар 2014 года, который летел к Земле со скоростью около 60 километров в секунду, смог «пройти» мимо Солнца.
Вычислив траекторию орбиты метеора на основе его скорости, гарвардские учёные Сирадж и Лоеб пришли к выводу: объект никак не был связан с Солнцем. Более того, ему удалось «проскочить» прямо через гравитационное притяжение огромной звезды. И это свидетельствует о том, что такое возможно в случае появления метеора из-за пределов нашей Солнечной системы.
На самом деле траектория метеора оказалась очень удачной, поскольку он прошёл максимально безболезненно для поверхности Земли и человечества. Тут имеет большое значение то, что размер объекта был сравнительно небольшим в диаметре он не превышал метра. Вследствие этого задел только атмосферный слой планеты.
На нашей памяти небесное тело «Оумуамуа» было первым межзвёздным объектом, которое удалось обнаружить учёным в 2017 году. И всё же это не является подтверждением того, что он был первым в истории Земли. Например, этот метеор, совершив полёт на протяжении нескольких десятков тысячелетий в конце концов выйдет из нашей галактики.
Нельзя быть уверенным в том, куда он в итоге попадёт, но стоит предположить: если неизвестный объект до этого находился за пределами нашей Солнечной системы, то существование других галактик не кажется чем-то абсурдным. Более того, вполне логично полагать, что во Вселенной их большое количество.
Но есть предположения, что этот небесный объект является управляемым космическим кораблём, который инопланетная раса цифалоподов направила на Луну, чтобы спасти своих «сородичей». Но существа несколько не рассчитали траекторию устройства, поскольку магнитное поле Земли оказалось очень мощным. В результате этого всего он сгорел в атмосфере.
Подтверждением данной теории является то, что не так давно Израиль направил космический корабль на Луну, но попытка завершилась провалом. И это, несмотря на то, что спутник Земли является самым изучаемым объектом, где побывали представители других стран. Попавшие в ловушку цифалоподы делают всё возможное, чтобы люди не могли попасть на Луну.
Предположительно, что местом обитания цифолоподов является звезда Проксима Центавра. По данным учёных, эти неприятные существа, похожие на земных насекомых, являются нашими близкими соседями. Они могут быть негативно настроены против людей и преследовать корыстный интерес, поскольку Земля является хорошим ресурсом.