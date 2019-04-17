Пришельцы верили в Зевса и жили на Марсе: Грецию заселяют потомки инопланетян с Нибиру

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Пришельцы устали скитаться по космосу и решили вернуться к своим древнегреческим сородичам. Их связь с Сократом подтвердила еще одна находка среди камней Марса – голова Зевса, считают уфологи. Альтернативные учёные утверждают, что греки могут быть потомками древних пришельцев.

Накануне NASA опубликовали снимок, на котором альтернативный учёный сумел отыскать голову греческого бога Зевса. Как известно это уже вторая голова, найденная на поверхности красной планеты. Недавно там нашли камень, по своей форме отчетливо напоминающий голову древнегреческого философа Сократа. Данная находка отличается наличием волос и бороды, однако ее размер совсем не велик – от 3 до 6 дюймов. Сомнений нет, что на Марсе была жизнь, ведь недавно там нашли еще и воду, однако произошёл апокалипсис и все было уничтожено.

Наконец-то для альтернативных учёных ситуация прояснилась, и они восстановили хронологию событий. У красной планеты есть два спутника, один из которых так похож на планету Х. Из этого следует вывод, что пришельцы жили на Марсе, но после апокалипсиса, были вынуждены перебраться на Землю, причем Сократ был одним из них, а найденная голова Зевса свидетельствует о том, что инопланетяне верили в него и поклонялись древнегреческим богам. Вторая же часть перебралась на Нибиру, но вновь потерпела уничтожение планеты и теперь вынуждена искать убежище.

Как известно, древние греки были одной из самых первых и самых развитых цивилизаций. Таким образом, уфологи уточняют, что недавно над Грецией был запечатлен корабль пришельцев с Нибиру. Он скрывается за Солнцем, однако жителям Земли удалось его запечатлеть, ведь размеры такого десанта вовсе не малы. Выходит, что Грецию заселяют потомки инопланетян с Нибиру, которые летят к своим сородичам на Землю, так как их собственная планета с недавнего времени разрушена, заявляют альтернативные учёные. Эксперты считают, что между греками и найденными на Марсе скульптурами есть определённая связь, а появившиеся недавно аномалии это только якобы подтверждают.