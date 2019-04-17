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Развитые марсиане вымерли из-за вторжения Нибиру. На это указывает найденная недавно на Марсе голова скульптуры Зевса. Учёные опасаются конца света по «марсианскому» сценарию, и уже начали подготовку к переселению человечества на спутник Земли.

Разработка представляет собой 100 ГБ, вмещающих 30 миллионов страниц текста и изображений. Информация находится на 25 никелевых дисках, которые можно разглядеть только при наличии хорошего микроскопа.

Благодаря усиленной работе учёных библиотека должна оставаться невредимой ещё миллиард лет. Их нельзя уничтожить, поскольку материал, из которого состоят диски, очень прочный. Правда, и здесь существуют не очень хорошие новости: во время переноса библиотеки на поверхность Луны произошёл сбой, который повлёк за собой потерю библиотеки. Двигатель космического корабля выключился, а затем включился, вследствие чего аппарат с никелевыми дисками врезался в Луну.

Что касается содержимого библиотеки, то в ней есть всё то, что могло бы пригодиться человечеству в дальнейшем, поскольку потеря знаний свидетельствует о деградации. В целом библиотека содержит 30 000 книг, 5000 языков и историю мира, а также Википедию.

Несмотря на неудачную первую попытку, учёные будут пробовать снова, поскольку другого выхода нет: если Земле грозит опасность, то следует сохранять книги и научные труды. Arch Foundation уже объявляет: космический корабль вновь отправится на Луну.

Но здесь стоит насторожиться: учёные переносят все знания на Луну не просто так, они боятся «марсианского» апокалипсиса. Человечество в панике и готовится к миграции, перемещая «достижения цивилизации» на Луну, заявляют уфологи на тематических ресурсах. Из-за активности Нибиру жизнь человечества находится под угрозой. Согласно исследованиям альтернативных специальстов, похожая планета уничтожила цивилизацию Марса. Теперь на мёртвой планете нельзя найти ничего, кроме статуй, домов и колонн. Уфологи считают, что Марсиане не успели подготовиться к концу света. И это всё при том, что существует огромное количество артефактов, подтверждающих их существование. К примеру, недавно уфологи нашли на снимках поверхности Марса странное формирование, похожее на голову античной статуи Зевса. Эксперты уверены, что это останки развитой древней цивилизации.

Нашу планету может ждать та же участь. Ведь у Марса было два спутника, один из которых появился после апокалипсиса. Вот и теперь Нибиру «преследует» Землю, возможно, с целью уничтожения на ней жизни. Изменить положение дел и защитить Землю не является возможным, остаётся только бежать.