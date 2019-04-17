NASA взорвет астероид Дидим - Землю погубит гравитация

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Ведомство NASA скрывает высокую вероятность ошибки эксперимента, которое приведет к падению опаснейшего астероида.

Очередная космическая миссия, финансируемая американским правительством, призванная спасти Землю от астероидов в будущем, может закончится плачевно. Уфологи утверждают, что NASA скрывает реальную вероятность успеха эксперимента.

Дело в том, что NASA планирует в 2021 году провести эксперимент, совместно с компанией Илона Маска SpaceX, который заключается в отправке космического аппарата DART (Double Asteroid Redirection Test) для столкновением со спутником астероида (65803) Дидим. Целью эксперимента является попытка изменить направление астероида в обратную от Земли. Если миссия будет успешно выполнена, то Планета избавится от угрозы падения смертоносных астероидов.

Однако, это только одна сторона медали. Есть и другая, которую американское правительство тщательно скрывает по понятным причинам.

Эксперимент NASA, как было указано выше, проводится на государственные деньги, что ярко акцентируется в американских СМИ. 69 миллионов долларов выделено на проведение эксперимента, включая все расходы с запуском. Для отправки аппарата DART будет использоваться ракета Falcon 9 компании SpaceX. Все это указывает на вероятность того, что в случае успешного прохождения Америка возьмет на себя звание героя Планеты, спасшего мир от неминуемой гибели.

Однако, по исследованиям, проведенным уфологами, стало известно, что NASA скрывает высокую вероятность ошибки, которая приведет к катастрофе. Ученые утверждают, что DART может изменить направление огромного астероида на Землю, такой исход будет иметь серьезные последствия для населения нашей Планеты.

Считается, что если допустить малейшую ошибку в просчетах запуска космического аппарата, - что вполне вероятно, поскольку есть некоторые строго засекреченные аспекты, которые могут повлиять на траекторию движения DART - приведут к тому, что аппарат столкнется со спутником Дидима не с той стороны, с которой планируется. Тогда астероид изменит направление к Земле и в скором времени врежется в Планету силами гравитации.

К чему приведет эксперимент, и стоит ли для начала все же колонизироваться на Марс, во избежание вымирания человеческого рода, покажет время.