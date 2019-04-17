NASA удалило доказательство существования НЛО на Луне

Сегодня, 03:04

Уфолог Скотт Уоринг доказал гипотезу о том, что инопланетяне базируются на Луне.

Приверженцы теории заговора уверены, что Луна уже колонизирована инопланетными пришельцами, которые пытаются приблизиться к Земле для ее захвата.

Уфолог привлек внимание к странной фотографии два года назад, после чего космическое ведомство США NASA посчитало нужным удалить эту фотографию, на которой по словам Скотта изображены инопланетяне, покидающие свою базу – Луну.

При этом Скотт Уоринг обвинил NASA в сокрытии свидетельств существования НЛО. Он рассказал в своем Твиттере о том, что нашел фрагмент этой фотографии ещё в 2013, после чего они были удалены из галереи NASA, что по словам уфолога есть доказательство того, что НЛО существует и базируется на Луне.