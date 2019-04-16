Мясо из искусственных клеток: Учёные из Японии создают меню для питания колонизаторов Луны

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В меню астронавтов будет входить стейк из искусственно выращенных куриных клеток, суши, а также крем-суп из водорослей, сообщают учёные. Аналитики утверждают, что Япония всерьёз нацелилась на колонизацию Луны.

Проект разрабатывают совместно Японское агентство аэрокосмических исследований и его коллеги. По словам специалистов, полноценное меню для питания колонизаторов естественного спутника Земли будет полностью готово только к 2040 году. Однако они считают, что такой долгий срок говорит только о том, насколько ответственно учёные из Японии подходят к созданию меню, а также о том, что раньше, чем через 20 лет освоения Луны ждать не следует.

Предположительно, в 2040 году на спутнике начнёт на постоянной основе работать станция. На ней и будет необходимо производить питание для астронавтов. Идея состоит в том, чтобы только часть продуктов завозить с Земли, а большую долю производить на Луне. В проект в идеале входит и создание способов по переработке отходов, однако, об этом пока ничего неизвестно.

Питание на Луне может быть непростым. Поэтому специалисты создают продукты на основе искусственных клеток. В частности, таким образом будет произведено мясо, суши, которые будут представлять собой сочетание сделанной из клеток тунца имитации рыбы и рисовых компонентов. Иные подробности пока не раскрываются. Интересно, что, по словам японских учёных, уже готовы беспилотные тракторы и экскаваторы для Луны.