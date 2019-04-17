Казнь утопающих: «Тающий» Эверест и массовые землетрясения предвещают новый Всемирный потоп

Сегодня, 04:00

Захватчики с Нибиру с помощью тепловых установок способствуют таянию льдов в Антарктиде. Глобальное потепление вскоре заставит многие народы переселиться на возвышенности, чего и добиваются расчётливые пришельцы.

Недавно мировое научное сообщество ошеломила новость о том, что после землетрясения, произошедшего сравнительно недавно в Непале, самая высокая точка мира стала на 2,5 см ниже. Подобных изменений с Эверестом не происходило в течение многих сотен лет, поэтому столь сильные смещения тектонических плит под горой вызвали интерес не только геологов, но и уфологов. Исследователи глубокого космоса полагают, что «тающий» прямо на глазах Эверест и массовые землетрясения, которые происходят всё чаще, предвещают новый Всемирный потоп. По мнению уфологов, таинственная планета Нибиру таким образом готовит землян к своему приближению, посылая на Землю своих разведчиков, следящих за работой тепловых установок в Антарктике. Бесчисленное количество раз в Сети появлялись фото и видеодоказательства различных НЛО, которые то и дело навещают Голубую планету. До сих пор считалось, что таким образом внеземные формы жизни шпионят за людьми, пытаясь получить детальную информацию о человеческой цивилизации. В свете последних событий становится очевидно, что посланники извне явно наведываются к землянам с какой-то определённой целью.

На заснеженных просторах Антарктиды уже не раз энтузиасты с помощью спутниковой съёмки находили странные образования строгой геометрической формы как на вершинах гор, так и на равнинных территориях, которые попросту не могли появиться природным образом. Судя по всему, аннунаки, обитающие на Нибиру, постепенно увеличивают темпы таяния льдов для увеличения уровня мирового океана. Хоть Земля и покрыта водой на 70%, но суши на ней будет достаточно, чтобы масса землян смогла спрятаться и спастись от инопланетных захватчиков, когда Нибиру достигнет вожделенной близости с Голубой планетой. Именно поэтому, вероятно, пришельцы хотят осуществить казнь утопающих людей, желая, чтобы земляне из-за нового Всемирного потопа перебрались ради спасения в горы и прочие возвышенности, где их можно будет с лёгкостью истребить.