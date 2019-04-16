Пришельцы готовят нашествие: Аномальное изменение климата угрожает птицам вымиранием

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Несколько видов воробьев станут краснокнижными, этим воспользуются инопланетяне.

Изменение климата не один год пугает учёных. Эксперты подсказывают, что глобальное потепление чревато множеством отрицательных процессов в атмосфере и на Земле. Аномальное изменение климата угрожает птицам вымиранием. Новое исследование The Condor: Ornithological Applications показывает, что некоторые виды воробьев вымрут в течение столетия из-за изменения климата. Приморские (Ammospiza maritima) и солончаковые (A. caudacuta) воробьи - близкородственные виды, и только среди пяти видов птиц они почти полностью ограничены прибрежными территориями на протяжении всей своей жизни. Гнезда этих воробьев преимущественно уничтожаются хищниками или наводнениями.

«Учитывая прогнозируемое повышение уровня моря в течение следующих нескольких десятилетий и угрозы со стороны хищников, нам нужно будет предпринять своевременные и творческие действия, чтобы избежать исчезновения воробьев солончака», - сказал ведущий автор исследования Сэмюэль Гриффит Робертс.

Такая опасность может отразиться не только на воробьях, но и глобально – на всех животных и растениях, которые живут на прибрежных территориях. Однако, уфологи не разделяют мнение учёных и предсказывают более быстрое исчезновение воробьев.

«Это случится совсем скоро не из-за глобального потепления. Дело в том, что пришельцы готовят нашествие. Это касается расы Инсектоиды. Они мерзкие и страшные. Напоминают смесь насекомого и птицы по одним данным, или же насекомого и паукообразных», - говорит уфолог.

Речь идёт о пришельцах, которые по своему внешнему виду напоминают насекомых. Инсектоиды – специфическая, чрезвычайно редкая раса инопланетян.

Им свойственны большие и выпуклые фасеточные глаза. Конечности у этих пришельцев имеют причудливую форму. Они острые, напоминают клешни или щупальца. Судя по словам экспертов, стоит ждать возможной подмены птиц на Земле инопланетянами. Таким образом, пока учёные сообщают о серьёзных последствиях глобального потепления, уфологи предупреждают о захвате Земли очень похожими на птиц инопланетянами.