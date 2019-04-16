Пришельцы готовят нашествие: Аномальное изменение климата угрожает птицам вымиранием

Несколько видов воробьев станут краснокнижными, этим воспользуются инопланетяне.
Изменение климата не один год пугает учёных. Эксперты подсказывают, что глобальное потепление чревато множеством отрицательных процессов в атмосфере и на Земле. Аномальное изменение климата угрожает птицам вымиранием. Новое исследование The Condor: Ornithological Applications показывает, что некоторые виды воробьев вымрут в течение столетия из-за изменения климата. Приморские (Ammospiza maritima) и солончаковые (A. caudacuta) воробьи - близкородственные виды, и только среди пяти видов птиц они почти полностью ограничены прибрежными территориями на протяжении всей своей жизни. Гнезда этих воробьев преимущественно уничтожаются хищниками или наводнениями.
Такая опасность может отразиться не только на воробьях, но и глобально – на всех животных и растениях, которые живут на прибрежных территориях. Однако, уфологи не разделяют мнение учёных и предсказывают более быстрое исчезновение воробьев.
Речь идёт о пришельцах, которые по своему внешнему виду напоминают насекомых. Инсектоиды – специфическая, чрезвычайно редкая раса инопланетян.
Им свойственны большие и выпуклые фасеточные глаза. Конечности у этих пришельцев имеют причудливую форму. Они острые, напоминают клешни или щупальца. Судя по словам экспертов, стоит ждать возможной подмены птиц на Земле инопланетянами. Таким образом, пока учёные сообщают о серьёзных последствиях глобального потепления, уфологи предупреждают о захвате Земли очень похожими на птиц инопланетянами.