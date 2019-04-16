Пришельцы воруют наши технологии? SpaceX потеряла первую ступень Falcon Heavy

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Интерес взял верх даже над инопланетянами.

Компания американского инженера Илона Маска SpaceX потеряла первую ступень Falcon Heavy. По сообщениям компании, при транспортировке во Флориду первая ступень ракеты-носителя Falcon Heavy утонула в океане. Такая оплошность сейчас резво обсуждается, ведь как можно было потерять и утопить в океане первую ступень мощнейшего в мире механизма, остаётся большой загадкой. Несомненно, человеческий фактор может стать решающим в любой катастрофе, но всё же не стоит на халатность списывать все глобальные проблемы. Исследователь НЛО говорит, что на компанию SpaceX предположительно было нападение. Речь идёт сейчас не о людях-конкурентах, а о пришельцах.

«Пока Маска многие считают инопланетным всадником на Земле, я уверен, что он вполне обычный человек. Его ум и мысли развиты не по годам, но из-за этого на него и открыта охота. Пришельцам очень любопытно наблюдать и даже испытывать его разработки», - говорит уфолог.

Исходя из его слов, компания SpaceX потеряла первую ступень Falcon Heavy не случайно? Если это действительно так, то пришельцы действительно воруют технологии землян. Ходят версии о наличии подводных баз инопланетян в океанах. Если это действительно правда, то скорее всего, Falcon Heavy находится в их подводном мире. Проводится ли испытание первой ступени пока неизвестно, но уфолог намекает, что возможно из-за незнания технологии использования «украденной» первой ступени вскоре около США может появиться ядерный «гриб», который и раскроет координаты базы пришельцев под водой.

Илон Маск пока не спешит комментировать ситуацию. Но, уфологи настаивают на своей версии событий, намекая на след пришельцев.