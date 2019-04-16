Результаты запуска: ракета Falcon Heavy потеряла первую ступень из-за шторма

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Посадка прошла успешно, но в результате плохих погодных условий центральный блок опрокинулся в океан.

Об этом объявила Space X. Согласно имеющимся сведениям, ракета Falcon Heavy была запущена только во второй раз за свою историю. И, несмотря на то, что произошло такое небольшое недоразумение, её будут в дальнейшем запускать снова.

Здесь нельзя не сказать о том, то приземление прошло благополучно, и никто не пострадал, что немаловажно. Представители компании отмечают, что для них в первую очередь имеет значение здоровье экипажа, а остальное находится уже на втором плане, хотя было намерение вернуть блок. Согласно данным Space X, причиной происшествия, из-за которой Falcon Heavy потеряла ступень, стал шторм, он опрокинул её в океан.

Напомним, что запуск ракеты Falcon Heavy состоялся 13 апреля по МСК. Ей удалось благополучно вывести на орбиту спутник Arabsat-6A, который впоследствии будет использован для передачи сигналов интернета и телевидения на Ближнем Востоке, в северной Африке и на юго-востоке Европы.

В целом американская компания Space Exploration Technologies Corporation занимается запуском ракет, но при этом старается максимально удешевить этот процесс. Ранее, как известно, компании удалось запустить в космос ракету-носитель лёгкого класса Falcon 1, среднего класса Falcon 9, первый запуск состоялся в феврале 2018 года.

Несмотря на развитие космической индустрии, существует огромное множество неудачных примеров запуска ракет. К ним, например, можно отнести запуск «Протон-М». После того, как ракета стартовала с космодрома «Байконур», она упала в 40 километрах от города Жезказган, произошла авария. И таких случаев много.

Но, несмотря на все эти трудности, необходимо изучать космическое пространство, поскольку в ближайшие столетия Земля исчерпает себя. Разработчики в этой сфере прикладывают всевозможные усилия, чтобы результаты запусков были хорошими, они стремятся улучшить структуру космических аппаратов.