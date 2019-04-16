Близнец Солнечной системы: В нашей галактике найдена ещё одна Земля

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Учёные обнаружили экзопланету, полностью схожую на нашу планету времён катархея.

Впервые за всё время космических исследований, учёные нашли планету, на которой с большой вероятностью уже существует жизнь. Речь идёт об экзопланете, расположенной в соседней звёздной системе. Первый раз о ней заговорили в 2016 году, когда астрономы Европейской южной обсерватории рассмотрели новую планету, вращающуюся вокруг Проксимы Центавра. Тогда исследователи не могли точно знать, какие условия на экзопланете, получившей название Проксима b.

По данным американских учёных, система Проксимы Центавра это своеобразный близнец нашей Солнечной системы. Вокруг ближайшей к Солнцу яркой звезды тоже вращаются похожие планеты, включая копию Земли. Подробные исследования Проксимы b, которые возглавили учёные Джек О’Мэлли-Джеймс и Лиза Калтенеггер, показали, что планета имеет преимущественно скалистую поверхность. Расположение экзопланеты у своего «солнца» говорит о высокой вероятности жизни на ней. Единственная разница в том, что Проксима Центавра, в отличие от Солнца, более капризная звезда. Она периодически облучает планету сильнейшими лучами, способными уничтожить слабую атмосферу. Однако недавнее исследование показало, что планета Проксима b может иметь хорошую гравитацию, способную создать достаточно плотный атмосферный слой. В таком случае, вспышки на Проксиме Центавра не повлияют на развитие живых существ. Астрономы отметили, что вероятность того, что в нашей галактике есть ещё одна Земля – очень высока. К тому же, наша планета 4 миллиарда лет назад подвергалась подобным солнечным излучениям, что не помешало ей стать обитаемой.