Виноваты люди: Названа причина вторжения пришельцев в Россию

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Активная скупка обломков метеоритов приближает захват Земли.

Уфологи назвали неожиданную причину возможного вторжения инопланетян в Россию. По словам эксперта, пришельцы с лёгкостью станут обитателями Земли из-за неправильного поведения людей.

«Главная ошибка – это интерес. Люди сами виноваты. Статистика скупок на «Авито» пугает. Если учесть, что инопланетяне могут обладать телепатией, то россияне обречены», - говорит уфолог.

По его мнению, большой интерес к обычным космическим объектам может спровоцировать настоящее вторжение, со всеми вытекающими последствиями. Метеориты это отработанный материал космического пространства, который под воздействием физических законов попадает на Землю. Но есть и совершенно иное мнение, которое подразумевает использование метеоритов для посланий.

«Своеобразные космические почтовые голуби. Именно для пересылки информации инопланетяне могут использовать обломки больших космических тел. Вопрос только в одном: что хотят нам донести?», - подчёркивает исследователь-конспиролог.

Получается, по словам эксперта, что пришельцы, если они существуют, могут целенаправленно испытывать людей и проверять готовность к захвату? Согласно результатам исследования, проведенного специалистами сайта бесплатных объявлений «Авито», россияне активно покупают и продают обломки метеоритов.

За последние семь лет осколки космических тел были куплены на 5,5 миллиона рублей. Такие данные впечатляют, но связана ли эта ситуация с возможным захватом Земли, пока неясно. Таким образом, уфологом названа причина вторжения пришельцев в Россию, но когда это может произойти, эксперт пока не уточняет.