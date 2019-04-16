Виноваты люди: Названа причина вторжения пришельцев в Россию

Активная скупка обломков метеоритов приближает захват Земли.
Уфологи назвали неожиданную причину возможного вторжения инопланетян в Россию. По словам эксперта, пришельцы с лёгкостью станут обитателями Земли из-за неправильного поведения людей.
По его мнению, большой интерес к обычным космическим объектам может спровоцировать настоящее вторжение, со всеми вытекающими последствиями. Метеориты это отработанный материал космического пространства, который под воздействием физических законов попадает на Землю. Но есть и совершенно иное мнение, которое подразумевает использование метеоритов для посланий.
Получается, по словам эксперта, что пришельцы, если они существуют, могут целенаправленно испытывать людей и проверять готовность к захвату? Согласно результатам исследования, проведенного специалистами сайта бесплатных объявлений «Авито», россияне активно покупают и продают обломки метеоритов.
За последние семь лет осколки космических тел были куплены на 5,5 миллиона рублей. Такие данные впечатляют, но связана ли эта ситуация с возможным захватом Земли, пока неясно. Таким образом, уфологом названа причина вторжения пришельцев в Россию, но когда это может произойти, эксперт пока не уточняет.