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Послезавтра астероид приблизится к Земле на критически близкое расстояние. Ученые просчитали вероятность взрыва.

Так называемые «терекеры» астероидов от NASA отследили осколок размером в два лондонских автобуса приближающийся на близкое расстояние к Земле – ближе, чем Луна, утверждают в NASA. Произойдет это уже в ближайший четверг – 18 апреля.

Российские уфологи предполагают, что подобное экстремальное приближение огромного астроида к Земле, при этом движущегося с немыслимой скоростью 5,62 км в секунду, может спровоцировать столкновение осколка с Планетой, вызвав разрушительный для Земли взрыв.

Уфолог из России попытался наиболее просто для понимания объяснить такую вероятность: астероид, двигаясь по кругу между Луной и Землей, в момент, когда будет пролетать точку пересечения Земли со своим спутником вызовет определенную реакцию. Предполагается, что в ту миллисекунду, когда астероид пересечет центральную точку Луны по отношению к Земле, притяжение, которым спутник наделяет нашу планету прервется и «переключится» на осколок. В этот миг астероид может изменить направление и с максимальной скоростью врезаться в Землю.

В какой момент и в какой точке Земли это произойдет, по предположению уфолога от народа скрывает NASA. Просчитать этот момент не сложно, если обладать необходимыми данными, которые NASA держит в секрете.

Есть предположения, что национальное космическое ведомство США планирует провести некий опыт с данным осколком – а именно взорвать его, как это сделал японский зонд «Хаябуса-2» 5 апреля, однако NASA, вероятно планирует опробовать наземные ракеты. Как именно скажутся подобные опыты для планеты Земля, если действительно подрыв астероида удастся или все же произойдет прогнозируемое столкновение – покажет время.