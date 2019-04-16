Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации

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Гарвардский ученый подтвердил возможность существования червоточин – пространственно-временных туннелей.

Даниэль Джафферис, профессор физики Гарвардского университета рассказал о том, что «космические путешествия» возможны, однако для этого потребуется больше времени, чем в обычном пространстве, поэтому Даниэль назвал такие путешествия не полезными.

Профессор уверен, что с помощью дальнейшего изучения черных дыр, кротовых нор и опираясь на сегодняшние знания о квантовой гравитации, есть возможном в дальнейшем создать пространственно-временные каналы или телепортацию.

"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.

В планах профессора смоделировать кротовую нору, через которую можно будет пустить свет. Вероятно, это позволит сделать новые открытия в сфере квантовой механики.