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Время людей на исхоке, космос поглотит Землю.

NASA подтвердило начало жёсткой бомбардировки Земли астероидами. Это произошло сегодня, 15 апреля. Учёные NASA шокируют общественность, утверждая, что астероиды ROGUE и опасные кометы ежедневно проникают на рекордное расстояние к Земле. При этом некоторые из них достаточно велики, чтобы вызвать «глобальный» катаклизм при ударе. Удары астероидов встречаются сравнительно часто: космические камни размером с дом ударяются о Землю один раз в несколько десятилетий или около того. Последний раз, когда этот астероид так сильно ударил по Земле, было в феврале 2013 года, когда 20 метровый метеор взорвался над Челябинской областью России без предупреждения. Удар астероида взорвал окна, повредив более 7000 зданий и ранив более 1000 человек осколками стекла. А Землю гораздо чаще забрасывают более мелкие космические камни и частицы космической пыли размером с песок. По словам Джоанны Вендель из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), примерно 100 тонн космического материала «падают» на Землю каждый день.

«Иногда большие, размером с кресло или даже размером с автомобиль космические объекты попадают в атмосферу Земли и создают действительно яркие метеоры, называемые огненными шарами или болидами, которые распадаются при взрыве в атмосфере. Очень редко, каждые несколько десятилетий или около того, даже более крупные объекты попадают в атмосферу, например, объекты размером с дом, которые пролетели по небу над Челябинском, Россия, в 2013 году, создавая сверхяркий огненный шар и взрывную волну окна и сломанные двери», - говорит эксперт.

Учитывая частоту ударов астероидов, может показаться, что учёные знали об этой опасности в течение многих лет, но исследователи говорят, что астероиды представляют собой «текущую опасность». NASA подтвердило начало жёсткой бомбардировки Земли астероидами, а дальше предсказывают обещанный в Библии катаклизм. До недавнего времени астрономы полагали, что кратеры на Луне были результатом деятельности древних вулканов, а не ударов астероидов. И только в 1980-х годах ученые обнаружили, что воздействие астероида уничтожило динозавров 65 миллионов лет назад. Эксперт по астероидам сказал: «После того, как ученые обнаружили кратер Чиксулуб в Мексиканском заливе, эта идея стала более определенной.

«Благодаря усилиям NASA, 90% риска внезапного, неожиданного воздействия неизвестного большого астероида было устранено», говорят исследователи.

Таким образом, астероиды были и есть самой большой опасностью для жизни на Земле, заключили эксперты.