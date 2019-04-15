NASA подтвердило начало жёсткой бомбардировки Земли астероидами – дальше катаклизм

Время людей на исхоке, космос поглотит Землю.
NASA подтвердило начало жёсткой бомбардировки Земли астероидами. Это произошло сегодня, 15 апреля. Учёные NASA шокируют общественность, утверждая, что астероиды ROGUE и опасные кометы ежедневно проникают на рекордное расстояние к Земле. При этом некоторые из них достаточно велики, чтобы вызвать «глобальный» катаклизм при ударе. Удары астероидов встречаются сравнительно часто: космические камни размером с дом ударяются о Землю один раз в несколько десятилетий или около того. Последний раз, когда этот астероид так сильно ударил по Земле, было в феврале 2013 года, когда 20 метровый метеор взорвался над Челябинской областью России без предупреждения. Удар астероида взорвал окна, повредив более 7000 зданий и ранив более 1000 человек осколками стекла. А Землю гораздо чаще забрасывают более мелкие космические камни и частицы космической пыли размером с песок. По словам Джоанны Вендель из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), примерно 100 тонн космического материала «падают» на Землю каждый день.
Учитывая частоту ударов астероидов, может показаться, что учёные знали об этой опасности в течение многих лет, но исследователи говорят, что астероиды представляют собой «текущую опасность». NASA подтвердило начало жёсткой бомбардировки Земли астероидами, а дальше предсказывают обещанный в Библии катаклизм. До недавнего времени астрономы полагали, что кратеры на Луне были результатом деятельности древних вулканов, а не ударов астероидов. И только в 1980-х годах ученые обнаружили, что воздействие астероида уничтожило динозавров 65 миллионов лет назад. Эксперт по астероидам сказал: «После того, как ученые обнаружили кратер Чиксулуб в Мексиканском заливе, эта идея стала более определенной.
Таким образом, астероиды были и есть самой большой опасностью для жизни на Земле, заключили эксперты.