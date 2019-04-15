Пора расширять аудиторию: Реклама Pepsi появится в космосе

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Представители компании считают, что данная реклама принесёт колоссальный успех, а вот учёные считают, что эксперимент плохо кончится.

Российский стартап «StartRocket» уже рассказывал о своём желании создавать рекламу прямо в космосе. Речь шла о создании рукотворных созвездий, которые будут состоять из микроспутников. Запустить первую рекламу они планировали в 2020 году.

Стало известно, что первым их клиентом станет компания Pepsi. Казалось бы, реклама этой фирмы находится буквально везде, но видимо, пора расширять аудиторию. Ведь наши инопланетные друзья тоже хотят видеть Pepsi.

Представитель компании в России Мангова Ольга уверена, что эта рекламная принесёт компания огромные результаты, а билборды в космосе это настоящая революция.

Какова будет стоимость такой необычной «вывески», не разглашается, но вероятно не менее €20 тыс. Ведь ранее глава «StartRocket» объявлял о конкурсе на первый запуск рекламы и стоимость рекламы была именно такая. Первая реклама в космосе от Pepsi может появиться уже в конце 2019 года или начале 2020 года.

Учёные слегка обеспокоены этой идеей, ведь запуск таких созвездий без научной и национальной безопасности кажется неразумным. Также из-за этого велика вероятность столкновения космических аппаратов на низкой околоземной орбите.