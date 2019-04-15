Готовятся к контакту с Нибиру? Астронавтам МКС отвели 15 минут на спасение в случае аварии

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Из-за аварии в американском отсеке, Международную космическую станцию снабдят системой очистки воздуха.

12 апреля на МКС произошла авария. Снаружи американского сектора произошла внезапная утечка жидкого метана. Для того чтобы избежать отравления аммиаком, который может вытечь при разгерметизации системы регулировки температуры, космическую станцию снабдят специальным фильтром, разработанным американскими и российскими специалистами. В случае аварии, у астронавтов будет 15 минут на спасение, за которые им нужно будет перебраться в российский модуль.

Уфологи считают, что под предлогом возможной разгерметизации, космонавты готовятся к контакту с Нибиру. По предположениям исследователей НЛО, пришельцы с Нибиру в первую очередь проявят интерес именно к Международной космической станции, ведь на ней присутствуют самые ближайшие к загадочной планете люди. Некоторые конспирологи склоняются к тому, что аннунакам не нравится в землянах только стремление к исследованию космоса. Они уверены, что в NASA предусмотрели и такой вариант, поэтому отвели астронавтам время на экстренную эвакуацию.