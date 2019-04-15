Атака уже началась: Военные корабли Нибиру массово высаживаются на Землю

Сегодня, 15:18

Диверсанты Планеты X уже не скрываются. Массовые сообщения очевидцев об НЛО и других аномалиях в небе могут быть предвестниками масштабного вторжения пришельцев.

Вчера в Бразилии очевидцы засняли неизвестный летательный аппарат, который на высокой скорости мчался к Земле. Светящийся болид был виден несколько секунд и затем пропал. Наблюдатели уверены, что видели настоящий НЛО. И таких сообщений очевидцев за последние пару дней в Сети появились десятки.

Накануне неизвестные науке объекты видели в Татарстане, где над полями парил облачный дракон, над Москвой почти каждый день наблюдают гало при плюсовой температуре, над Крымом на камеры МКС попала странная тень неизвестного объекта, в Питере появились непонятные пляшущие огни и это только в РФ. Сообщений по всему тысячи и игнорировать их становится все сложнее.

Ученые по-прежнему отрицают существование внеземных цивилизаций и списывают все на метеориты и астероиды. Только объяснение вызывает еще больше вопросов. Судя по диаграмме количество падений астероидов выросло в десятки раз, а почему непонятно.

Вероятно, Землю бомбят из космоса, поэтому уфологи уверены, что угроза Земле очевидна. Свидетели видели вполне реальные военные корабли Нибиру, которые массово высаживаются на Землю, а судя по тому, что они больше не скрываются в горах и на дне океанов, а предпочитают открытые пространства – атака уже началась, считают эксперты. Каким будет сценарий войны предсказать никто не берется, но окажется победителем ясно уже сегодня.