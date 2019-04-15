«Страшно, но необходимо»: Британский физик боится контакта с инопланетянами

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Учёный Брайан Кокс предполагает, что кроме микроорганизмов во Вселенной маловероятна другая жизнь.

Известный физик из Великобритании Брайан Кокс поделился своими мыслями по поводу поиска внеземных цивилизаций мировыми учёными. Специалист отметил, что вероятнее всего в космосе только на Земле есть разумные существа, а на других планетах жизнь возможна только в виде микроорганизмов. «Страшно представить, что где-то существует разумная инопланетная цивилизация, но всё равно необходимо продолжать исследования в этом направлении», - рассказал Кокс в интервью.

Британский физик считает, что найти другую цивилизацию будет сложно, так как по данным биологов на развитие микроорганизмов в разумных существ необходимо 3,8 миллиарда лет. Вот только есть один важный момент. Исследователи сопоставили различные данные и сделали вывод, что в космическом пространстве существует около 20 миллиардов разнообразных планет. Возраст большинства из них остаётся загадкой. Возможно, Брайан Кокс не зря боится контакта с инопланетянами, ведь даже нашей планете чуть больше 4,5 миллиардов лет. И не факт, что она самая старая.