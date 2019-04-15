100% Апокалипсис: Пророческое послание пришельцев обнаружили на льду в Китае

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Контакт с разумными гуманоидами может не состояться, ведь Землю атакуют агрессивные инопланетяне, говорят уфологи.

Вчера, 12 апреля, появился загадочный круг на льду на южной стороне острова Хайтай, на фестивале меча в Цинхае на озере Эрланг, Китай. Схожесть этой фигуры почти сразу принялись изучать эксперты по НЛО, ведь это не первые странные явления, которые наталкивают на мысль о существовании пришельцев. На первый взгляд, говорят эксперты, можно принять увиденное за шутку анонимных исполнителей, ведь аналогичные вещи уже происходили в Великобритании в 2018 году. В подтверждение неземного происхождения круга уфологи говорят о его громадных размерах, ведь фото было сделано в 11 часов в тот же день, а его площадь более 100 м². Уфологи изучили фото с места событий, и пришли к неоднозначным выводам, которые во всех случая подтверждают – грядёт 100% Апокалипсис.

Сообщается, что на ледяном кругу в Китае изображено прошлое, настоящее и будущее. Изображение намекает на историю о Нибиру. Примечательно, что уфологи говорят о встрече с этой мистической планетой ещё в 2003 году, когда по странным обстоятельствам планета людей отодвинулась в прошлое на 5 месяцев, а орбита буквально приостановилась. Ввиду этого в Солнечной системе главными «игроками» признали Венеру и неизвестного «чёрного двойника».

Эксперты пока не расшифровали, что это за объект, есть предположение, что это Нибиру, которая вернулась. Есть и другие мнения: возможно появление нового объекта в Солнечной системе, который уже не пройдёт мимо Земли. В любом случае «зелёная планета» терпит поражение после встречи с тайной угрозой, говорят эксперты. Следовательно, появление кругов на льду может быть настоящим пророчеством для людей, ведь этот рисунок может намекать на скорое появление угрозы в космосе, которую не удастся обойти и преодолеть. Возможно, одна из тысяч космических рас инопланетян предупреждает людей об опасности, которую представляют некоторые другие обитатели Вселенной.

Раса драконов, Ануннаков и Нефилим может быть опасной, но наиболее разрушительным может стать визит дзетов на Землю. Уфологи предупреждают, что их появление ознаменуется с исчезновением людей, поскольку предположительно дзеты купаются в крови землян и таким странным образом через кожу всасывают все полезные вещества необходимые для их существования. Подтверждения этих страшных рассказов эксперты предоставляют в древних письменах.

Таким образом, двусмысленное пророческое послание пришельцев обнаружили на льду в Китае и теперь уфологи пытаются правильно расшифровать полученную информацию, чтобы вовремя предупредить людей о грядущей опасности.