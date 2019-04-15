Планета Х захвачена: В Китае вычислили секрет внезапного появления матрешки-«Нибиру»

Сегодня, 04:05

Замаскированную под Нибиру базу неизвестных пришельцев выдала траектория движения. Ни одна планета не может срезать путь, пролететь мимо Солнца и не сгореть.

Земле не угрожает Нибиру, но радоваться рано. В Китае неизвестные оставили на льду рисунок, который эксперты расшифровали как упрощенную модель Солнечной системы с координатами объекта, который уфологи ранее идентифицировали как Нибиру.

Из схемы следует, что некий объект, действительно находится напротив Земли и потому почти всегда скрыт от астрономов Солнцем. Учитывая удаленность объекта, возможную орбиту, предельную скорость и частоту ее появления возле МКС, исследователи вычислили секрет внезапного появления Нибиру на орбите Земли. Он оказался простым и пугающим.

Планета Х захвачена и уничтожена неизвестной цивилизацией. Вместо нее уфологии периодически видят НЛО или другой искусственный летающий объект, который только внешне выглядит как нечто целое, хотя внутри полый.

Вероятно, технологии захватчиков оказались совершеннее, чем были у Нибиру, потому что этот объект может преодолевать пространство за секунды и не сгореть, проходя мимо Солнца. Во всяком случае именно такой маршрут проложили китайские исследователи для матрешки-«Нибиру».

Как выглядят захватчики Нибиру пока неизвестно, но судя по размерам их средства передвижения – это должны быть великаны. Скотт Уоринг, популярный уфолог из Тайваня, ранее уже предполагал, что однажды человечеству предстоит встретиться с гигантами, но эти великаны должны были быть аннунаками. Теперь, похоже, вместо них придется иметь дело с совершенно неизвестным видом.