Гибель неминуема: Звёздный ветер раскалит атмосферу Земли

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Сейчас исходящие от Солнца потоки наносят ущерб Юпитеру, но скоро наступит черёд и Голубой планеты.

Учёные заметили, что звёздный ветер в настоящее время активно нагревает атмосферу газового гиганта. Потоки веществ исходят от Солнца и вредят близлежащим планетам. Астрономы делают неблаговидный прогноз на грядущее для человечества. Дело в том, что звёздный ветер, скорее всего, по истечению ряда лет раскалит атмосферу Земли и жить здесь станет невозможно. Когда это произойдёт точно неизвестно, но ясно одно – гибель неминуема. Учёные составили тепловую карту благодаря обсерватории Subaru с указанием «горящих» точек. Физики удивились, узнав о вреде, который звёздный ветер наносит Юпитеру. Эта планета столь велика и то, её атмосфера сильно нагревается. Земля на порядок меньше Юпитера, поэтому и последствия для неё станут более катастрофическими.

Стоит отметить, что учёные оставляют людям мало шансов на выживание. Человечество может погибнуть из-за столкновения с крупными космическими объектами, в результате агрессии пришельцев, чрезмерного технического прогресса, по причине ядерной войны. Существует мнение, что скоро Землю захватят роботы, произведенные людьми.

Верить в мрачные прогнозы или нет каждый выбирает сам, но в любом случае нужно прислушиваться к словам экспертов, делать выводы и стараться избегать опасностей. Особенно это касается сильных мира сего. Ведь от них зависит дальнейшее развитие стран и жизнь на Земле.