Сегодня, 18:01

Жители Новосибирска запечатлели аномалию Луны над городом. Причиной тому недавний взрыв Нибиру, который лишил пришельцев возможности качественно подготовиться к атаке на Землю.

Недавно в России отчётливо засняли поломанную голограмму Луны. Жители Новосибирска сняли прячущуюся за Луной корабль с Нибиру, о чем говорит странное оранжевое свечение позади спутника. Такое фото сделали россияне. Кроме своего недавнего посещения станции МКС, пришельцы были вынуждены вызвать земной дождь. По мнению уфологов, такой метод был единственным вариантов для высадки спасательной капсулы пострадавших вследствие перевоплощения загадочной планеты в черную дыру.

В процессе приземления что-то пошло не так и в один из кораблей попала молния. Именно его запечатлела женщина в своем видео. Однако есть одна странность – очевидица не подает ни звука во время сьемки. Есть предположение, что она увидела нечто нежелательное, что вызвало гнев пришельцев, которые лишили ее дара речи. После этого космический десант Нибиру начал военное вторжение на Землю

Видео было снято в апреле. На нем отчетливо видно радугу и грозы, а также немалый корабль пришельцев. Если сравнивать его со зданиями на заднем фоне, то его размер равен 30 метрам в длину и 4 метрам в ширину. Он летит прямо, попадая под раздачу молнии и теряя управление. Но в конце видно, как силы возвращаются к кораблю, и он становится невидимым, расправляя свой плащ-невидимку.

Из слов знаменитого тайваньского уфолога Скотта Уоринга выходит, что Меган Тейлор – жительница английского городка Бриджуотер в графстве Сомерсет поистине записала прибытие пришельцев, которым помешала молния.