Там возможно есть жизнь: NASA активно ищет девятую планету в Солнечной системе

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Если астрономам удастся отыскать новый объект, то они лучше поймут процесс образования звёзд.

Сейчас учёные предполагают, что в Солнечной системе не восемь, а девять планет. В связи с этим космическое агентство NASA создало поисковую группу, состоящую из специалистов высокого класса. В настоящее время она активно ищет девятую планету Солнечной системы, поскольку там возможно есть жизнь, а ведь люди давно хотят установить контакт с пришельцами. Астрономы говорят, что рядом с Солнцем находятся «коричневые карлики» – это космические объекты, которые по размерам крупнее планеты, но меньше звезды. Подавляющее большинство из них совершенно не изучены.

На данный момент есть физики, убежденные в наличии девятой планеты в Солнечной системе. Она якобы вращается в поясе Койпера за Нептуном. Конечно большинство учёных склоняются к тому, что там имеются всего лишь астероиды, а не гигантские небесные тела. Объекты пояса Койпера интересны наличием метана, аммиака и воды –признаков жизни.

Если предположения астрономов подтвердятся, то где-то на краю Солнечной системы находятся биологические виды. Скорее всего, они не похожи на земных животных и людей. Какой вид имеют эти существа сложно представить. Возможно они не схожи ни на один объект, который видели глаза человека.