Пришельцы с Нибиру угрожают людям: Ануннаки будут использовать население Земли для пропитания - исследователь

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Земля – всего лишь ферма внеземной цивилизации с Нибиру, считают эксперты. Пришельцы намеренно создали планету и занесли жизнь, чтобы обеспечить себе неиссякаемый источник для экспериментов и пропитания.

Согласно одной из теорий, ануннаки – это жители Нибиру, которая угрожает Земле неминуемой гибелью. Именно они, по словам специалистов, время от времени посещают планету, исследуют её и жителей Земли, строят секретные базы в горах и под землёй. Однако сейчас эксперты нашли доказательства того, что ануннаки не хотят полностью уничтожать планету. Им это совсем невыгодно, ведь Земля их кормит.

Исследователь опубликовал ролик, в котором подробно рассказал, чем пришельцы с Нибиру угрожают людям. По его словам, они намерены использовать население Земли для своего пропитания. Конспирологи уверены, что пришельцы уже давно существуют благодаря паразитированию над людьми. Они буквально питаются телом и эмоциями землян. По словам некоторых специалистов, многих ануннаки собираются уничтожить, но сделать это не самостоятельно, а руками других людей, чтобы это выглядело естественно. Оставшихся инопланетяне будут использовать в собственных целях.

Специалисты уверены, что ануннаки уже давно обосновались на Земле, а сейчас проводят необходимую подготовку для либо окончательного переселения, либо «сбора урожая». Так, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором пассажир самолёта запечатлел НЛО. Оно находилось прямо напротив окна воздушного судна, что позволило снять летательный аппарат пришельцев очень подробно. Более того, в определённый момент космический корабль начал стрелять белыми светящимися шарами. Однако после этого он набрал огромную скорость и скрылся.

Интересно, что о подобном «предназначении» землян говорили ещё в шумерских преданиях. Авторы писали, что люди созданы как «живительная пища для богов Ануннаки». В древности существовала убеждённая вера, что население Земли служит внеземным цивилизациям всем, чем может. Стоит отметить, что наука скептически относится к подобным заявлениям, однако, они обладают большим числом сторонников и имеют место быть.