На Марсе обнаружили пингвинов

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Американский уфолог рассмотрел пингвинов на фотографиях с поверхности красной планеты.

Уфолог из США Стив Мартин долгие годы изучал снимки Национального аэрокосмического агентства. Недавно он обнаружил на одном из них существо, похожее на пингвина. Загадочное изображение было сделано марсоходом Curiosity, который изучает Марс почти 7 лет. На данный момент аппарат отправил исследователям более 224 тысяч снимков.

56-летний исследователь уверен, что этот кадр является доказательством существования инопланетных существ. Для подтверждения своей теории он отправил фотографии необычного существа редакторам программы NASA: The Unexplained Files. По мнению уфолога, общественный резонанс сможет привлечь официальные комментарии. Следует отметить, что на марсоходе установлено три камеры высокого разрешения, которые обеспечивают качественные снимки. Даже если на Марсе не обнаружили пингвинов, фотография исключает наличие оптических артефактов.

Это уже второе открытие, сделанное марсоходом Curiosity. Вчера стало известно об успешном взятии проб глины с поверхности планеты. К слову, первая попытка обернулась неудачей по необъяснимым причинам.