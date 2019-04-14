Нибиру разрывает небо над Москвой: Пойманный «подводный монстр» стал предвестником атаки Планеты Х

Сегодня, 11:59

Неизвестная планета появилась в небе Москвы. Её видно не воружённым глазом. Уфологи нашли доказательство скорого Апокалипсиса в США, где местный житель выудил огромного сома. Согласно мифологии индейцев, «чудовище» является прямым доказательством грядущего конца света.

До предсказанного «пасхального» конца света остаётся всё меньше времени и всё чаще специалисты находят подтверждения тому, что он произойдёт. Так в США на днях был пойман гигантский сом. По словам рыбака, ему потребовалось 20 минут, чтобы вытащить добычу на берег. Когда он увидел, кто попался на его крючок, то был в шоке. Сом весит 89 фунтов, а в длину достигает 49 дюймов. Американец крайне обрадовался своей удаче. Однако, в это же время многие уфологи и альтернативные исследователи трактуют это событие как катастрофу. Пойманный «подводный монстр» стал предвестником атаки Планеты Х. На тематических уфологических ресурсах появились данные, что древние индейцы считали сома предвестником апокалипсиса. Появление такой рыбы, считали коренные американцы, вызывает беды и сильные природные катастрофы, а появление сома огромных размеров обязательно должно было привести к концу света.

Кроме того, доказательства атаки Нибиру, из-за которой якобы и случится Армагеддон, уже появляются в сети. Пользователи выкладывают фотографии, где видно как Планета Х буквально разрывает небо над Москвой. На снимках можно даже разглядеть очертания небесного тела и полосы, которые оно создаёт.

Ещё одним очевидным доказательством приближения апокалипсиса стал инцидент на МКС. Космонавты отметили, что мыши ведут себя очень странно. Буквально через неделю жизни в невесомости они по неизвестным причинам начали бегать кругами. Известно, что животные всегда первыми чувствуют опасность. Альтернативные исследователи уверены, что они ощутили приближение Нибиру, именно поэтому запаниковали. Однако стоит отметить, что официальная наука до сих пор не признала существование Планеты Х и наступления конца света из-за неё.