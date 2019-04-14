«Великое переселение с Нибиру»: Ледник Антарктиды - одна сплошная база инопланетян

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Пока человечество фотографирует Чёрную дыру в 500 трлн километрах от Земли, нешуточные страсти развиваются у него прямо под носом. Российские эксперты-космологи уверены, что один из континентов Земли плотно заселён пришельцами из других миров.

Интерес человека к самому южному континенту не угасает уже не первое столетие. Практически полностью покрытый ледником в сотни метров толщиной, он скрывает в себе древние тайны и сулит великие открытия первопроходцам.

Практически единственными жителями Антарктики долгое время считались пингвины, морские львы, тюлени и ещё ряд видов. Однако, ледяной континент регулярно приковывает к себе взгляды приверженцев нетрадиционных наук, которые обнаруживают всё новые свидетельства тайной жизни в Антарктиде.

Множественные отсылки вынудили независимых специалистов-космологов из России провести научное расследование. Вывод оказался феноменальным – ледяной покров континента скрывает огромное металлическое тело в толще льда. Площадь находки практически не уступает самому континенту.

К этому выводу специалисты пришли, обнаружив значительные искажения магнитного поля в районе Антарктиды. Подобные аномалии могли бы свидетельствовать о массивных залежах магнитного железняка, но более тщательное исследование вывело: объект, влияющий на магнитное поле, располагается именно в толще льда, а не в земле под ним.

К слову, свидетельств, фотографий и сообщений о наличии пришельцев в Антарктике – десятки, если не сотни. Строения и корабли инопланетян специалисты находят даже на картах Google Maps.

К тому же, растущая инопланетная активность на Земле (сообщения о НЛО поступают ежедневно со всех концов света) говорит о необходимости наличия скрытой базы на этой самой Земле. По заверениям уфологов, при всей технологической развитости, относительно малые корабли пришельцев не настолько автономны, чтобы регулярно летать на «дозаправку» на другие планеты.

Российские специалисты-космологи вывели: Весь ледник Антарктиды представляет собой одну сплошную инопланетную базу. В таких масштабах это даже не город, а государство – численность пришельцев может идти на десятки тысяч.

Сторонники нибируианской теории назвали это «Великим переселением с Нибиру». Как бы там ни было, однозначный ответ даст только глубинное бурение ледника, в надежде упереться в плотную металлическую поверхность.