«Технологии Нибиру попали в NASA»: В США прошли испытания огромного «космического» самолёта

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Видео первого полёта Stratolaunch, самого большого самолёта в мире, вызвало шок в сети. Впечатляют как размеры машины, так и его странная, «неземная» конструкция. Кроме того, назначение самолёта – доставка грузов на орбиту – позволило российским специалистам сделать вывод: самолёт изготовлен с использованием внеземных технологий.

Российских уфологов несказанно впечатлила новая машина, разработанная компанией Stratolaunch Systems. 250-тонный монстр имеет размах крыла в 117 метров и будет способен поднимать грузы до 340 тонн.

Странный двойной фюзеляж и общий «космический» облик самолёта позволяют российским уфологам сделать вывод об использовании технологий с Нибиру при создании этой зверь-машины.

Уже не раз и не два сообщалось, что вполне возможно наличие технологий пришельцев у США. «Виной» тому и давние эксперименты в Зоне 51, и истории про пришельца из Розуэлла, и комментарии бывших ЦРУ-шников, где явным по белому говорится – контакт с пришельцами был.

Кроме того, NASA, как никто другой, исследуют дальние планеты на наличие возможных признаков жизни. На Марсе работают сразу три марсохода, последний из которых, InSight, сел в декабре прошлого года.

Сюда же можно отнести и все пересуды насчёт того, что «NASA» скрывает – в этом уверены практически все уфологи (тот же Скотт Уоринг).

«Stratolaunch Systems была основана одновременно со стартом создания самолёта, который является единственным продуктом компании. Фирма вполне может быть завуалированным дочерним предприятием NASA и выполнять правительственный заказ на основе технологий пришельцев, полученных из NASA», - делится эксперт из Дальневосточной ассоциации уфологов.

Возможность наличия у США инопланетных технологий подтверждает и знаменитый тайваньский уфолог Скотт Уоринг. Эксперт регулярно находит следы пришельцев на снимках, опубликованных NASA – при полном игнорировании темы со стороны последних.

Очевидно, что о пришельцах NASA известно больше, чем другим, это объясняет их молчание. Когда на кону стоят технологии, которые позволят достичь технического преимущества, делиться информацией – не выгодно.

Кроме того, ранее стало известно, что к 2022 году США откажется от российских ракет-носителей в пользу своих разработок, что тоже косвенно подтверждает эту теорию. А пока рекордный Stratolaunch может быть первым случаем внедрения иноземных технологий в земную технику.