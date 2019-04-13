Инопланетяне уже не скрываются: Дерзкий гигантский НЛО зомбировал оператора

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Уфологам удалось снять на камеру крупный объект странной аэродинамической конструкции, который бесшумно парил в небе.

13 апреля исследователи космоса запечатлели гигантский НЛО. Он передвигался по воздуху, не издавая ни звука, прямо средь бела дня. Уфологи назвали корабль пришельцев «дерзкий» НЛО, поскольку инопланетяне уже не скрываются и в открытую летают над людьми, чего раньше себе не позволяли. Похоже огромный объект просто зомбировал оператора, снимающего на камеру его перемещения. Иначе невозможно объяснить, почему фотограф ни разу не выразил эмоций, ведь космический корабль пришельцев удается увидеть не каждый день. Ролик с дерзким НЛО опубликовали на YouTube.

В Сети сразу же разгорелись споры о том, кому принадлежит корабль. Одни говорят, что на Землю прилетели гости с Марса, другие убеждены, это прибыли посланники с Нибиру. Они преследуют цель усыпить бдительность людей, дабы те не замечали приближения Планеты X. В конечном счете Нибиру должна столкнуться с Землей и уничтожить человечество.

Официальная наука отрицает существование Планеты X и рекомендует людям не переживать об апокалипсисе, поскольку никто не знает, когда наступит конец света и что он собой представляет.