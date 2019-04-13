«Насекомоподобные твари»: Учёные обнаружили родину загадочных Цифалоподов

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Именно эти арахноиды ближайшие соседи землян. Они не дают людям изучать космос и выводят из строя спутники и технику, используя магнитные поля.

Неопровержимые данные их существования на Проксима С уже впечатляют. Учёные не всегда могут доказать свои гипотезы, но в отношении пришельцев появились новые данные, подтверждающие их существование. Человекообразных «зелёных» человечком называют гуманоидами, но вот исследователи нашли новый вид инопланетян, которых идентифицировали как Цифалоподов. Чтобы легче было понять, кто они такие и чем отличаются от гуманоидов нужно знать, что этот вид имеет общие черты с земными насекомыми. Цифалоподы, они же арахноиды выглядят устрашающе и их способности расцениваются на уровне магии. Учёные обнаружили родину загадочных Цифалоподов.

Тонкие сдвиги в движении ближайшей звезды Проксима Центавра предполагают, что в ней может находиться не один, а два инопланетных мира. Не одна, а две планеты могут вращаться вокруг ближайшей звезды нашего Солнца, маленького «красного карлика» по имени Проксима Центавра, который находится на расстоянии около 4,24 световых лет. Как оказалось, они являются ближайшими соседями людей, ведь их дом расположен на планете Проксима С. Настолько близких соседей ещё учёные не находили. Назвать координаты арахноидов получилось благодаря обнаружению сильных магнитных колебаний, которые свойственны чрезвычайно мощному магнитному полю вокруг планеты Проксима С. Уфологи полагают, что цифалоподы тоже способны создавать мощные магнитные колебания, которые нарушают работу земной электроники, в частности ближайших спутников. Стоит только вспомнить неудачу израильского посадочного модуля SpaceIL Beresheet. Пока учёные пытаются понять истинную цель магнитных атак цифалоподов, уфологи настаивают, что эта раса инопланетян может быть воинственно настроенной против людей.

Продолжение... В провале лунной программы Израиля виновны инопланетные силы Израильский луноход мог быть сбит ракетой Илона Маска по «просьбе» неизвестной расы. Мотивация людей ясна в этой ситуации: простой интерес и желание найти разумных существ в космосе, где пока никто не отозвался. Но вот зачем арахноидам люди? Уфологи предполагают, что этим существам может быть нужна Земля для переселения или же магнитные поля планеты для испытаний своего мощного оружия. Что именно хотят получить цифалоподы, пока трудно определить, ведь неясно имеют они желание общаться, развиваться или хотят истребить, изучить и поработить.

Таким образом, учёные обнаружили родину загадочных Цифалоподов. Теперь остаётся надеяться, что этот вид инопланетян не жаждущие крови насекомоподобные твари, а дружелюбные создание, которые нуждаются в соседях.