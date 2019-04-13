В провале лунной программы Израиля виновны инопланетные силы

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Израильский луноход мог быть сбит ракетой Илона Маска по «просьбе» неизвестной расы.

Вчера стало известно о провале лунной экспедиции израильтян. Посадочный модуль SpaceIL Beresheet, бывший частью лунной программы, разбился о поверхность луны. В случае успеха, Израиль мог бы стать четвертой страной, совершившей приземление на Луну.

Сразу после крушения не удалось объяснить причину провала. Считалось, что отказал двигатель, но сигнал с посадочного модуля пропал сразу же, что опровергло это предположение. Лишь сегодня специалисты SpaceIL собрали первые данные о крушении. Так, на высоте в 14 километров от поверхности Луны случилась первая неполадка – отказал основной двигатель. В итоге, посадочный модуль не смог притормозить, врезавшись в поверхность спутника на скорости в 500 км\ч.

Но существует и альтернативная точка зрения. Вероятно, неизвестная сила не ждет гостей на Луне. Так, израильский луноход выводила на орбиту ракета Falcon 9, разработанная компанией Space X. Уфологи убеждены, что Маск является агентом цифалоподов – загадочной расы, которая может населять спутник Земли. К слову, это объясняет технологические успехи частной компании, которая обошла национальное аэрокосмическое ведомство. Возможно, Space X является гарантией сокрытия тайны цифалоподов, а успешная посадка лунохода «Берешит» могла поставить под угрозу инопланетные секреты. Иными словами, цифалоподы попросили Маска их прикрыть, что он часто делает в общем-то.

Катастрофа с израильским зондом является не едиственной, в которой замешаны инопланетные силы. Стоит отметить, что подобные предположения высказывались и ранее. Как известно, официально сообщалось о 17 запусках пилотируемых аппаратов на Луну в рамках программы «Аполлон». Но уфологии убеждены, что запусков было 18 – в ходе последней, тайной миссии «Аполлон 18» состоялся не слишком удачный первый контакт с цифалоподами, что привело к засекречиванию данной миссии.