Женщину-пришельца доставили на Землю: NASA уничтожило инопланетный город на Луне - космонавт

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Останки инопланетной женщины попала на видео NASA. Мумию привезли на Землю, уничтожив целое поселение мирных жителей Луны. Базу пришельцев взорвали, чтобы скрыть его существование и отобрать инопланетные технологии для использования их в целях США, завил бывший астронавт.

Останки инопланетной женщины попала на видео NASA. Мумию привезли на Землю, уничтожив целое поселение мирных жителей Луны. Базу пришельцев уничтожило NASA, чтобы скрыть его существование и отобрать инопланетные технологии для использования их в целях США, завил бывший космонавт.

Известно, что Скотт Уоринг исследовал фотографии естественного спутника Земли и нашёл на них некий объект, который очень похож на мумию. При этом, по его словам, это последствия миссии Аполлона-20. Об этом рассказал астронавт Уильям Ратледж ещё в 2011 году. Он был непосредственным участником этой миссии. Согласно общеизвестным сведениям, Аполлон-17 был последней миссией. Однако астронавт уверяет, что NASA скрыло факт отправки Аполлона-20.

Её основной целью было исследовать давно заброшенный сигарообразный корабль, который был найден ещё в ходе миссии Аполлон-14. В сеть попали ролики, на которых изображён заброшенный инопланетный город на Луне. Однако сейчас уфолог отметил, что обнаруженный лунный город – это на самом деле секретная база внеземных цивилизаций. Более того, США провели миссию Аполлон-20 специально для того, чтобы стереть строения со спутника. Кроме того, астронавты забрали женщину-пришельца и доставили её на Землю, чтобы исследовать её самостоятельно и изучить особенности пришельцев.

На снимках видно, что мумия – это женщина-пилот со шлангами, прикрепленными к ее носу. Интересно, что, по словам Уильяма Ратледжа, она находилась в состоянии комы и, по-видимому, была физически и умственно связана с кораблем. NASA преследовали цель восстановить технологии инопланетян и применить их на Земле.

Скотт Уоринг указал, что в настоящее время космическая отрасль активно развивается во многих странах. И такая лунная находка могла бы стать сенсацией, но американцы предпочли оставить всё себе. Поэтому США предпочли якобы не иметь в данной области даже потенциальных конкурентов и уничтожили все возможные доказательства. Однако следы уничтоженной секретной лунной базы всё равно были обнаружены благодаря участникам миссии.