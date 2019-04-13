Над Ростовом зависла голубая планета: Учёные нашли свидетельства существования на Земле подводных пришельцев

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Пришельцы прилетели из далёких голубых планет и создали на Земле развитые цивилизации. Уфолог нашёл инопланетный корабль, всплывший на поверхность, а официальная наука нашла подводную дорогу, ведущую к развитому городу.

Одна такая голубая планета буквально «зависла» над Ростовом, как сообщают местные альтернативные исследователи. В сети есть фотографии странного объекта. При этом ранее сообщалось, что подобное было зафиксировано в небе над Петербургом.

По словам учёных, такие планеты можно увидеть только при определённых условиях, поскольку данные космические тела обладают большим количеством водяного пара, что делает их очертания довольно размытым. Однако не одно только наличие «голубого» конкурента Нибиру говорит о существовании на Земле развитых подводных цивилизаций.

Так, Скотт Уоринг опубликовал в своём блоге небольшой ролик, где показал, что в океане возле Бермудских островов обнаружен корабль подводных пришельцев. По его словам, он потерпел крушение и всплыл на поверхность. Длина его составляет около 55-65 метров. Одна половина корабля перевернута, а другая половина направлена вверх. Уфолог уверен, что примерно в этом районе находится база инопланетян. Однако есть вероятность, что это не база, а целые подводные города.

Свидетельства существования подводных цивилизаций находят не только конспирологи, но и официальная наука. Так, учёные из Гарварда уверены, что сейчас достоверно известно о существовании около 4000 экзопланет, большая часть из которых покрыта водой. Но именно ней и обитают развитые цивилизации. Конспирологи полагают, что определённые катастрофические события заставили жителей водных экзопланет переселиться на Землю.

Интересна и ещё одна находка. В 70-е годы прошлого века было проведено исследование, в результате которого была найдена подводная дорога. Её наличие ещё в 30-х годах предсказал Эдгар Кейси, но проверить предположение решились лишь спустя почти 40 лет. Специалисты смогли провести анализ находки и выяснили, что её возраст составляет около 15 000 лет. В длину она составляет примерно 700 метров. Интересно, но сразу после этого исследования были прекращены по неизвестным причинам. Возможно, учёные нашли подводные города и их инопланетных обитателей, но скрывают этот факт. Именно поэтому многие заявляют, что жизнь необходимо искать не в космосе, а под водой.