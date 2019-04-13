Марсиане – существуют: На Марсе найден гигантский ангар в форме трёхглазого лица пришельца.

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Пока аппарат TGO ExoMars ищет метан и воду на красной планете, уфологи всех стран активно изучают снимки NASA – и делают одно впечатляющее открытие за другим…

Знаменитый тайваньский уфолог Скотт Уоринг уже десятки лет занимается делом своей жизни – поиском и классификацией внеземных форм жизни. Поразительный опыт Уоринга позволяет ему практически ежедневно выкладывать новые открытия в своём блоге.

Уфолог и конспиролог из Тайваня давно уверен, что NASA в курсе инопланетной деятельности в Солнечной системе – и тщательно это скрывает от простых граждан. Так, огромное лицо пришельца на красной планете Уоринг обнаружил ещё в 1975 году, изучая фото в Библиотеке первого класса в Силиконовой долине, Калифорния.

Огромная куполообразная (что подтвердилось позже) структура на поверхности Марса подозрительно точно напоминает своими очертаниями огромную голову. Отчётливо виден глаз на левой стороне лица и третий глаз на лбу, размерами с кратер.

Правая сторона лица являет собой сплошной провал, что позволило вывести – строение полое внутри, представляет собой гигантских размеров купол. Кроме того, Уоринг обнаружил «тёмную башню» на подбородке справа. По словам уфолога, строение выполнено из тёмного матового материала, характерный цвет которого эксперт отнёс к одному из трёх, наиболее часто встречаемых в его исследованиях.

Этот факт позволяет отнести всю структуру к плодам инопланетной цивилизации, некогда существовавшей на Марсе, по словам Уоринга. Как рассказывает специалист, ранее на Марсе существовала высокоразвитая цивилизация гуманоидных существ, конец которой положила война, охватившая всю планету.

Следы той цивилизации уфолог находит практически ежедневно, внимательно изучая фотографии NASA, которые щедро поставляют марсианские роверы и телескопы на Земле и в космосе.

Строение в форме лица, очевидно, было неким ангаром для техники пришельцев, иначе сложно объяснить его титанические размеры. Правый свод купола-лица, вероятно был обрушен во время войны или со временем, от ветхости. Строение дало уфологу точные подтверждения того, что марсиане - существуют. Хотя NASA скрывает.