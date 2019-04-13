Космонавты не нужны: В РАН назвали работу людей на МКС пустой тратой денег

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Космонавты на МКС бесполезны – такую точку зрения в День Космонавтики озвучил Вячеслав Докучаев, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН. В центре подготовки космонавтов поспешили дать компетентный ответ специалисту.

Вячеслав Докучаев в День космонавтики в эфире радио «Говорит Москва» отметил, что по большей части работа на МКС ведётся роботами, а присутствие человека нужно лишь для видимости работы.

- Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают, кто у них там дырки просверливает. Тратятся миллиарды не рублей, а долларов, а научный выход — ноль.

Но в центре подготовки космонавтов категорически не согласны с подобным заявлением. Павел Власов, начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, прокомментировал критику Вячеслава Докучаева. Павел отметил, что люди не смогут работать без помощи роботизированной техники, а роботы – без контроля со стороны человека, важен разумный подход к работе. «Без людей нам не обойтись», - подытожил Павел Власов.

Действительно, многих современных удобных гаджетов могло бы и не появиться, если бы не развитие космической отрасли. Современные смартфоны, спутниковая связь, GPS-навигаторы, и другие технические новинки всё это, так или иначе, плоды космических исследований.

У робота есть определённая программа, которую он должен реализовывать, а сознание человека свободно от рамок, и в случае столкновения с чем-то неизвестным он сможет осмыслить феномен, не допуская сбоя системы.