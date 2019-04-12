«Тарелка из Москвы»: Крушение НЛО в 1947 году мог организовать Сталин

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Падение летающей тарелки в Розуэлле может быть отвлекающим манёвром от секретной космической разработки СССР.

8 июля 1947 года неподалёку от американского городка Розуэлл потерпел крушение загадочный объект. Совместными силами армии США и сотрудниками ФБР НЛО был вывезен в секретную «Зону 51». С тех пор его никто не видел. По официальной версии американского правительства, упавший аппарат был новым метеорологическим зондом. В 70-х годах прошлого века появилась теория, основанная на утечках некоторых секретных данных ФБР. Согласно ей, упавший предмет был действительно зондом, но предназначенным для отслеживания сверхзвуковых самолетов СССР. Многие конспирологи уверены, что обе теории сфальсифицированы для отвлечения общества от истины.

До недавнего времени уфологи склонялись к тому, что «Розуэлльский инцидент» 1947 года является свидетельством космической активности внеземных цивилизаций. Однако, на днях, группа американских конспирологов выдвинула версию, что крушение НЛО организовано советским правительством, а план утвержден лично Сталиным. Еще во время Второй мировой войны, пока США и СССР были союзниками, руководители обеих стран грезили о космической гегемонии. После победы над Третьим Рейхом и Японией, советские учёные начали, в быстром темпе, готовится к межпланетным полётам. Вашингтон не планировал отставать. Конспирологи считают, что советская разведка получила секретные чертежи немецких летающих тарелок, и по ним строились первые космические аппараты. Вот одна такая «тарелка из Москвы», по мнению уфологов, была специально сброшена на американскую территорию, чтобы отвлечь учёных от освоения просторов Вселенной. А в это время, Советский Союз совершил несколько неудачных запусков на орбиту, которые остались засекреченными. Учтенные ошибки помогли совершить удачный запуск спутника лишь в 1957 году.