«Паника в День Космонавтики»»: Лабораторные мыши на МКС почуяли пришельцев и сошли с ума

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Неделя спокойной жизни на МКС окончилась внезапным приступом паники у завезённых мышей. Бегая кругами и хватаясь за прутья лапами, грызуны озадачили исследователей, а уфологам дали возможность вывести свою обоснованную версию событий – звери почуяли НЛО.

В минувшую неделю стали почти ежедневно поступать новости о странных объектах, замеченных рядом со станцией. В кадр неоднократно попадали светящиеся точки, огромные космические «валуны», едва проступающие из космического мрака и другие аномальные явления.

Также сообщалось о невероятных размеров облаке космического мусора, зависшего на орбите, в котором нетрадиционные эксперты тут же увидели весть о приближении инопланетных кораблей. Смех смехом, но лабораторные мыши, отправленные на станцию неделю назад, похоже, сошли с ума.

По сообщению от официальных органов, часть зверьков (преимущественно молодые особи) стали кругами бегать по клетке, выказывая явные признаки беспокойства. И пока учёные гадают, чем обусловлено такое поведение грызунов в День космонавтики, событие прокомментировал эксперт из Дальневосточной ассоциации уфологов:





«Очевидное беспокойство мышей сродни поведению крыс на тонущем судне. Грызуны имеют интуитивные способности предвидеть опасность и стремятся покинуть опасное место. Мыши в клетке вынуждены бегать кругами, так как не имеют выхода, но природный инстинкт не даёт им успокоиться», - рассказывает уфолог Андрей Кириенко.





По мнению специалистов, именно частое появление пришельцев близ МКС заставило зверьков не находить себе места и испытывать беспокойство. За последние пару недель в сеть не раз поступали известия о проблемах на МКС, обрывах связи, странных объектах в кадре.

По мнению уфологов, пришельцы тайно находятся на орбите и следят за деятельностью астронавтов. Паника мышей может означать только одно – грядёт опасность.

«Мыши «двинулись умом» не просто так. Очевидно, близость опасности вынудила их проявить свою природную интуицию и искать спасения. Мы не раз подмечали близость пришельцев к МКС, которая, по обыкновению, старательно замалчивается NASA и Роскосмосом – но у них есть на то причины».

К слову. Официальная наука выдвигает свои причины поведения грызунов. По их мнению, бег кругами может быть вызван стрессом, или же просто мыши получают удовольствие от бега, адаптируясь к невесомости. Позиция учёных уфологов не удовлетворяет, так как бегают, в основном, молодые особи – а они, как известно, имеют более острое чутьё.