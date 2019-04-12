Тайна моря Дьявола разгадана: Древние боги забрали с Марса метан для уничтожения Земли

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Существа из параллельных миров проложили в 30 широтах настоящую линию смерти из аномальных участков, чтобы разорвать нашу планету на части.

Земля – живой организм и она устроена также как и ее обитатели. Это готовы признать многие ученые. Логично предположить, что как люди живут по всей поверхности суши, другие разумные существа живут в океане. Так, например, греческие ученые утверждали, что на дне океана обитают могущественные атланты, японцы верят, что там живут демоны во главе с богом Аякаси, который очень похож на ацтекского Кетцакоатля. Ученые существование этих рас не признают, но моряки, рыбаки, летчики и другие очевидцы, уверяют, что своими глазами видели в океане представителей неизвестного вида и якобы именно из-за этих существ в море Дьявола, Бермудском треугольнике и по всем 30 широтам существуют аномальные зоны.

Насчет аномальных зон мнения ученых расходятся. Одни считают, что в исчезновении кораблей и самолетов виноваты извержения метана. Другие винят магнитные полюса. Доказать свою правоту пока не может никто. Есть и третье мнение. В аномальных треугольных зонах находятся порталы в параллельные миры и в момент их активности может исчезнуть любой объект, находящийся поблизости. Порталы нужны водным обитателям, чтобы перемещаться в разных мирах и являть местным жителям свою божественную сущность.

Скорее всего, в этой реальности мы перешли все границы дозволенного: загадили Землю, разрыли недра, залезли в космос и теперь еще рвемся в черную дыру. Очевидно, что для планеты мы опасны. Решить проблему просто – надо взорвать все одним разом, в назидание другим и во избежание еще больших проблем. Идеальным оружием для этого может быть метан, который как раз недавно пропал с Марса.

Возможно, это древние боги забрали с Марса метан для уничтожения Земли. Если так, то все сразу становится понятно.

Море Дьявола, Бермудский треугольник, Стоунхендж, Гибралтарский клин, Афганская и Гавайская аномалии равноудалены друг от друга на одинаковое расстояние (66.666 км) и находятся под углом 72 градуса друг другу. С точки геологии это расположение идеально подходит, чтобы разорвать Землю пополам, если во всех этих местах произвести одновременные взрывы. Метан, как уверяют ученые, там есть, а с учетом пропажи на Марсе его количества теперь вполне хватит, чтобы Земли не стало. Так, что можно считать, что тайна моря Дьявола разгадана, как и других шести аномальных зон.

Погибнет не все человечество. Индейцы верят, что верховные боги во главе с Кетцакоатлем, заберут их на созвездие Орион, японцы планируют отправиться к своим богам или уйти в нирвану, которые находятся примерно там же, а за китайцами прилетят их предки-драконы.