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Разгневанные инопланетяне начнут истреблять людей, потревоживших их долголетний сон. Уничтожение человечества позволит разумным существам восстановить баланс климата и исцелить Голубую планету.

В прошлом году количество очевидцев, столкнувшихся с неопознанными летающими объектами, превысило все допустимые нормы, выйдя на совершенно новый уровень. Некоторые уфологи связывают аномально активное поведение инопланетян с приближением планеты-убийцы Нибиру, другие же верят, что внеземные разумные существа предчувствуют новый ядерный кризис и всячески стараются ему помешать. Однако, недавно учёные выяснили, что глобальное потепление уже к 2050 году уничтожит половину альпийских ледников, попросту таящих из-за парникового эффекта. Конспирологи уже не раз заявляли, что в Антарктиде под многолетними залежами льда скрываются тайные базы пришельцев, которые не приемлют тепло и солнечный свет с ультрафиолетовым излучением. По-видимому, из-за глобального изменения климата холоднокровные пришельцы пробудились и делают всё возможное для сохранения тайны своего существования. За один лишь 2018 год в Сети появилось немыслимое количество снимков и видеороликов, на которых НЛО высасывали воду из больших водоёмов.

Столь огромные объёмы жидкости могли понадобиться инопланетянам для восстановления ледяных массивов, в которых они тысячелетиями скрывались, прячась от пытливого взгляда человечества в снегах. Вполне очевидно, холоднокровные инопланетяне могли бы улететь на более безжизненные планеты с холодным климатом, но в отличие от Земли, другие небесные тела в Солнечной системе не так богаты полезными ископаемыми и другими минералами, необходимыми для производства реактивного топлива в космолётах. Разрушительная деятельность, очевидно, обернётся землянам боком, ведь из-за глобального потепления миллионы пришельцев пробудятся и осознают, кто виноват в планомерной гибели Голубой планеты. В таком случае человечеству придётся сражаться не с армиями ядерных сверхдержав, а с высокоразвитыми созданиями, чей сон люди посмели потревожить токсичными выбросами с фабрик и заводов.