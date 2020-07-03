Ученые доказали, что бег может вылечить язву желудка

Гормон, вырабатываемый при такой спортивной нагрузке, имеет противоязвенный эффект.
Российские ученые установили, что язву желудка поможет вылечить бег. Глюкокортикоидный гормон, который вырабатывается при такой спортивной нагрузке, имеет противоязвенный эффект.
Ученые из института физиологии имени П.П. Павлова РАН под руководством Людмилы Филаретовой рассказали, что бег – это стресс для любого организма. Такая стрессовая нагрузка и способствует выработке глюкокортикоидныого гормона. Результаты показали, что интенсивность тренировки способствует выработке гормона, который приводит к снижению воспалительных процессов в желудке и заживлению язв.
Показательно, что эксперимент ученые проводили на крысах, которые страдали язвенной болезнью. Первая группа занималась бегом принудительно, а вторая – по желанию. Положительного результата в борьбе с язвой удалось добиться только в группе, которая занималась активным бегом без принуждения. Установлено, что скорость бега и длительность тренировки влияют на интенсивность выработки гормона. Если тренироваться не систематично и короткое время – уменьшения воспалительного процесса в желудка добиться не получится.
Таким образом, бег способствует не только уменьшению массы тела, но и вылечит язву желудка.