Ученые доказали, что бег может вылечить язву желудка

Показательно, что эксперимент ученые проводили на крысах, которые страдали язвенной болезнью. Первая группа занималась бегом принудительно, а вторая – по желанию. Положительного результата в борьбе с язвой удалось добиться только в группе, которая занималась активным бегом без принуждения. Установлено, что скорость бега и

длительност

ь тренировки влияют на интенсивность выработки гормона. Если тренироваться не систематично и короткое время – уменьшения воспалительного процесса в желудка добиться не получится.