Ранний брак может довести до проблем с алкоголем

Вчера, 11:57

Ученые из США доказали, что это касается брачных союзов, заключённых до возраста 21 год, когда высока вероятность развития такого пристрастия.

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Наука считала, брак может защитить от появления проблем с алкоголем и смягчить генетическую предрасположенность к спиртному. Ученые Университета Вирджинии (США) выяснили, при раннем создании семьи это не всегда так.

Дело в том, что раньше анализировали лишь более возрастные браки, сейчас учёные сделали акцент на молодых парах. Результаты исследования опубликовало издание MedicalXpress.

Эксперимент показал, при ранних браках (до 21 года), он не всегда может защитить от появления проблем со спиртным. Более того, если человек имеет генетическую предрасположенность к этому, риск стать алкоголиком усиливается.

Исследование охватило данные 937 человек в возрасте 21 – 25 лет с тяжёлыми проблемами по части спиртного. Они вступили в ранние браки.

Автор работы Ребекка Смит сообщила, исследователи удивились полученному результату. Наука полагала, семейный союз – защита от негативных факторов и деструктивного поведения. Оказалось, при раннем браке супруги не оказывают друг на друга положительное воздействие. Напротив, своими действиями они создают среду с повышенным риском психических расстройств и обращения к алкоголю. Смит уверена, для традиционных жизненных событий, в том числе брака и рождения детей, есть определённые жизненные периоды. Следовательно, они не должны происходить раньше или же позже. В противном случае, благоприятного эффекта не будет.

Таким образом, следует хорошо подумать, стоит ли вступать в брак до достижения 21-летнего возраста.