Люди научатся разговаривать с собаками до 2040 года

Сегодня, 15:40

Японские учёные начали разработку устройства, которое позволит, чтобы человек и животные смогли общаться.

фото: imgur

Информацию содержит прогноз японского правительства, опубликованный в «Белой книге». Он предполагает, что люди научатся говорить с братьями меньшими до 2040 года.

Японское Министерство образования сообщило, учёные страны начали создавать устройство, которое свяжет мозг, томографию и искусственный интеллект. Сейчас подобные устройства медики применяют для помощи людям, которые не способны говорить. Например, мозг животного получает вживление электродов, которые позволят считывать сигналы мозговой деятельности. Для общения человека и животного достаточно ввести вопрос в компьютер. В будущем так можно общаться с домашними животными.

Минобразование Японии намеревается продвинуться дальше. К 2040 году станет возможной передача мыслей на расстоянии. Учёные проводят исследования мыслей животных — это поможет соединить тех же самых собак, не способных говорить, с техникой, которая преобразует их мысли на понятный человеку язык. В Японии исследования ведёт Университет Киото. Подобными работами занимаются и в США в Кейсовском Университете. Американские исследователи создали высокотехнологичный жилет для собак с множеством сенсоров. Они преобразуют сигналы в голосовое сообщение.

Польза от разработок разносторонняя. Это помощь для парализованных пациентов и иных лиц, не способных говорить. Не менее важным станет и «общение» на расстояние с собаками-спасателями при чрезвычайных ситуациях.